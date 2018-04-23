Столичная полиция «по горячим следам» задержала двоих безработных за кражу Lexus стоимостью 2,7 млн руб. 

Задержаны двое подозреваемых в похищении иномарки в столичном районе Северное Бутово, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
«Ранним утром 22 апреля в Нахабино сотрудники полиции при поддержке бойцов СОБР «по горячим следам» задержали двоих безработных граждан. Мужчин изобличили в том, что они в ночь на 22 апреля похитили на ул. Грина в Москве автомобиль Lexus стоимостью около 2,7 млн руб.», — сказали в ведомстве.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, фигуранты задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.