Столичная полиция «по горячим следам» задержала двоих безработных за кражу Lexus стоимостью 2,7 млн руб.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, фигуранты задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

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