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Иномарку стоимостью 3,8 млн руб. похитил неизвестный на северо-востоке Москвы
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Иномарку стоимостью 3,8 млн руб. похитил неизвестный на северо-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
На северо-востоке столицы украли Lexus стоимостью 3,8 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.
«В полицию от 52-летней женщины поступило заявление о краже автомашины от д. 21 по ул. 9-я Северная линия. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащего заявительнице автомобиля марки Lexus RX 200T. Материальный ущерб составил 3,8 млн руб.», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Кража».
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