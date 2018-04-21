Иномарку стоимостью 3,8 млн руб. похитил неизвестный на северо-востоке Москвы

На северо-востоке столицы украли Lexus стоимостью 3,8 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.

«В полицию от 52-летней женщины поступило заявление о краже автомашины от д. 21 по ул. 9-я Северная линия. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащего заявительнице автомобиля марки Lexus RX 200T. Материальный ущерб составил 3,8 млн руб.», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Кража».