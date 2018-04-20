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Суд арестовал мужчину, укравшего барокамеру из музея
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Суд арестовал мужчину, укравшего барокамеру из музея 

360tv.ru 2 часа назад
Хорошевский суд столицы вынес постановление об аресте мужчины, подозреваемого в похищении барокамеры из «Мемориального музея космонавтики». Об этом сообщил телеканалу «360» источник в суде.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «кража». Учитывая габариты и вес похищенного экспоната, следствие уверено, что мужчина действовал не один. Однако выдавать своих сообщников арестант пока не спешит.
Сотрудники полиции задержали 49‐летнего жителя Севастополя, который подозревается в краже велосипеда у ребенка.
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