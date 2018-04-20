Суд арестовал мужчину, укравшего барокамеру из музея

Хорошевский суд столицы вынес постановление об аресте мужчины, подозреваемого в похищении барокамеры из «Мемориального музея космонавтики». Об этом сообщил телеканалу «360» источник в суде.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «кража». Учитывая габариты и вес похищенного экспоната, следствие уверено, что мужчина действовал не один. Однако выдавать своих сообщников арестант пока не спешит.