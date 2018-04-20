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В Пятигорске поймали торговца с крупной партией героина
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В Пятигорске поймали торговца с крупной партией героина 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сотрудники правоохранительных органов изъяли в Пятигорске крупную партию героина, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального МВД.
В ходе совместной операции оперативники выяснили, что в Пятигорск прибыл житель Узбекистана, планирующий продавать наркотики на курорте. Задержав подозреваемого, полицейские обыскали его и изъяли внушительный свёрток с порошком. Экспертиза показала, что в свёртке упаковано 400 граммов героина.
Полицейские установили, что мужчина получил наркотики через специальный тайник, привёз их на Ставрополье и планировал организовывать закладки в Пятигорске. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело, а сам он помещён под арест до выяснения обстоятельств.
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