Директора тюменской УК заподозрили в коммерческом подкупе 

В Тюмени возбудили уголовное дело в отношении директора одной из управляющих компаний, которую заподозрили в совершении коммерческого подкупа. Информацию об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.
По информации ведомства, подозреваемая получила от директора одной из коммерческих организаций, денежные средства в размере 300 тысяч рублей за возможность осуществлять подрядные работы по техобслуживанию и ремонту лифтов в жилых домах, которые обслуживает ее УК.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере».
В настоящее время следователи продолжают расследование дела и устанавливают обстоятельства совершенного преступления.
Подозреваемой грозит до девяти лет лишения свободы со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.