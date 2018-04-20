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Директора тюменской УК заподозрили в коммерческом подкупе
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Директора тюменской УК заподозрили в коммерческом подкупе 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тюмени возбудили уголовное дело в отношении директора одной из управляющих компаний, которую заподозрили в совершении коммерческого подкупа. Информацию об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.
По информации ведомства, подозреваемая получила от директора одной из коммерческих организаций, денежные средства в размере 300 тысяч рублей за возможность осуществлять подрядные работы по техобслуживанию и ремонту лифтов в жилых домах, которые обслуживает ее УК.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере».
В настоящее время следователи продолжают расследование дела и устанавливают обстоятельства совершенного преступления.
Подозреваемой грозит до девяти лет лишения свободы со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.
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