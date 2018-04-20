Директора тюменской УК заподозрили в коммерческом подкупе

По информации ведомства, подозреваемая получила от директора одной из коммерческих организаций, денежные средства в размере 300 тысяч рублей за возможность осуществлять подрядные работы по техобслуживанию и ремонту лифтов в жилых домах, которые обслуживает ее УК.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере».

В настоящее время следователи продолжают расследование дела и устанавливают обстоятельства совершенного преступления.

Подозреваемой грозит до девяти лет лишения свободы со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.