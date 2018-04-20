Крупную партию героина изъяли в Ставропольском крае правоохранители у гражданина Узбекистана

В ходе проведения совместных оперативных мероприятий сотрудники ГУНК МВД России совместно с оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Пятигорску во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России установили, что в Пятигорск приехал гражданин Узбекистана , который планировал осуществить сбыт наркотических веществ на территории города-курорта.

Оперативники задержали молодого человека на одной из улиц Пятигорска и доставили его в городской отдел внутренних дел . В ходе личного досмотра в рюкзаке задержаного полицейские обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза показала, что в свертке находился героин массой более 400 граммов.

Как установили оперативники, подозреваемый получил крупную партию наркотического средства через специально организованный тайник и перевез на территорию Ставропольского края с целью сбыта посредством организации мелких закладок.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.