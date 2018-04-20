Житель алтайского села убил пятерых знакомых после ссоры

Алтайском крае по факту обнаружения тел пяти человек возбуждено уголовное дело об убийстве. По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Инцидент произошел 19 апреля в селе Косиха. По данным следствия, в частном доме несколько местных жителей распивали спиртные напитки. В какой-то момент между подозреваемым и погибшими произошел конфликт, в результате которого молодой человек поджог веранду здания. Находившиеся внутри три женщины и два мужчины в возрасте от 27 до 59 лет скончались от отравления угарным газом.

В ведомстве отметили, что все погибшие вели антисоциальный образ жизни, в доме постоянно собирались компании, распивающие спиртные напитки. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.