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КС вернул право на служебное жилье военным прокурорам и следователям
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КС вернул право на служебное жилье военным прокурорам и следователям 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РАПСИ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 апр — РИА Новости. Конституционный суд РФ (КС) защитил право военных следователей и прокуроров на получение служебного жилья, которые не успели получить его до выведения их из подчинения министерству обороны РФ, говорится в постановлении, опубликованном в пятницу на сайте суда.
КС признал не соответствующей Конституции РФ часть 5 статьи 36 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и военных следственных органах Следственного комитета РФ».
Оспоренная норма на практике не позволяла получить служебное жилье военным следователям и прокурорам, которые были приняты на жилищный учёт по линии Минобороны до 1 января 2017 года, но не были обеспечены жильем до этой даты, когда их включили в состав Прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ.
"Данная норма в силу неопределенности своего нормативного содержания не дает однозначного ответа на вопрос, какой именно государственный орган — федеральный орган исполнительной власти, федеральный государственный орган — обязан обеспечить служебными жилыми помещениями военнослужащих органов военной прокуратуры и военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, принятых на учет для предоставления служебных жилых помещений до 1 января 2017 года", — говорится в постановлении КС.
С запросом в КС обращался Северо-Кавказский окружной военный суд, который рассматривал дело следователя по особо важным делам второго военного следственного отдела военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу Романа Горлищева, который с семьёй из четырех человек добивается получения служебного жилья. КС рассмотрел запрос без проведения публичных слушаний на основании ранее вынесенных правовых позиций. КС обязал законодателя внести соответствующие своему постановлению изменения. До внесения этих изменений военные прокуроры и следователи, вставшие на «жилищный учет» до 1 января 2017 года, не могут быть сняты с него, постановил КС.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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