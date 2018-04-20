Следствие попросило арестовать похитившего барокамеру из Музея космонавтики в Москве 

Следствие просит арестовать мужчину, которого обвиняют в хищении барокамеры из Мемориального музея космонавтики в Москве, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Хорошевского суда столицы.
«Поступил материал по ходатайству следователя СО ОМВД России по району Строгино Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аникина Владимира Викторовича, обвиняемого по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ. Группой лиц по предварительному сговору тайно похитил барокамеру, принадлежащую ГБУК Москвы «Мемориальный музей космонавтики», расположенному по адресу: Москва, улица 2-ая Лыковская, дом 63», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что заседание начнется после доставки обвиняемого.
Ранее пресс-служба ГУ МВД России по столице сообщала, что 10 апреля с открытой автостоянки в районе Строгино неизвестные похитили выставочный экспонат, помещенный туда на время реставрации музея.