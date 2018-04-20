В Оренбуржье выясняют причины смерти бузулучанина в самарской больнице

Накануне следственные органы по результатам доследственной проверки возбудили уголовное дело по факту смерти 31-летнего жителя города Бузулука по статье о причинении смерти по неосторожности в следствии ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Так с 18 декабря по 2 января мужчина находился на обследовании в ГБУЗ «Бузулукская больница скорой медицинской помощи», когда ему стало хуже, его госпитализировали в Самару . 4 января пациент скончался от комплекса заболеваний, в том числе ранее не выявленных.

В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц лечебного учреждения о своевременности и качестве мер по оказанию медицинской помощи больному. Расследование уголовного дела продолжается.