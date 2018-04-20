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В Оренбуржье выясняют причины смерти бузулучанина в самарской больнице
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В Оренбуржье выясняют причины смерти бузулучанина в самарской больнице 

ProOren 29 минут назад
Фото: ProOren
Накануне следственные органы по результатам доследственной проверки возбудили уголовное дело по факту смерти 31-летнего жителя города Бузулука по статье о причинении смерти по неосторожности в следствии ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
Так с 18 декабря по 2 января мужчина находился на обследовании в ГБУЗ «Бузулукская больница скорой медицинской помощи», когда ему стало хуже, его госпитализировали в Самару. 4 января пациент скончался от комплекса заболеваний, в том числе ранее не выявленных.
В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц лечебного учреждения о своевременности и качестве мер по оказанию медицинской помощи больному. Расследование уголовного дела продолжается.
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