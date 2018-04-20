Замначальника Раменского энергосбыта задержан по обвинению в получении взятки

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Следствие предъявило обвинение в получении взятки заместителю начальника Раменского РЭС и ведущему специалисту учреждения. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"По данным следствия, с марта по апрель 2018 года у обвиняемых при обсуждении вопроса по обращению гражданина о повышении мощности электроснабжения к земельному участку в Бронницах возник умысел на получение взятки за совершение данных действий. При этом указанный земельный участок выделен по госпрограмме многодетной семье, имеющей ребенка-инвалида. В результате обвиняемые предложили гражданину, действующему по доверенности в интересах владельца участка, передать им двумя частями деньги в размере 200 тыс. рублей в качестве вознаграждения", — сообщила Врадий.

19 апреля при получении второй части взятки в размере 100 тыс. рублей работники электросетевой компании были задержаны. Следователи допросили обвиняемых и провели обыски. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.