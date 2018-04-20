В Надымском районе вынесен приговор наркосбытчику

В Надымском районе суд приговорил безработного наркомана к 11 годам тюрьмы за сбыт крупной партии наркотиков. Как сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО , преступление он совершал с октября прошлого года по январь этого года.

Так, несколько месяцев злоумышленник создавал тайники в различных укромных местах города. Всего правоохранители изъяли у него 146,31 грамма вещества темного цвета.

Во время осмотра в квартире молодого человека нашли порошкообразное вещество массой 0,21 грамма и приспособление для употребления наркотического средства, которые он хранил для себя.