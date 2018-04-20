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В Надымском районе вынесен приговор наркосбытчику
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В Надымском районе вынесен приговор наркосбытчику 

ИА Север-Пресс 38 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Надымском районе суд приговорил безработного наркомана к 11 годам тюрьмы за сбыт крупной партии наркотиков. Как сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО, преступление он совершал с октября прошлого года по январь этого года.
Так, несколько месяцев злоумышленник создавал тайники в различных укромных местах города. Всего правоохранители изъяли у него 146,31 грамма вещества темного цвета.
Во время осмотра в квартире молодого человека нашли порошкообразное вещество массой 0,21 грамма и приспособление для употребления наркотического средства, которые он хранил для себя.
Экспертиза подтвердила, что изъятое — синтетический наркотик. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.
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