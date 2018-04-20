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Вор при дневном свете «конфисковал» почти 6 млн рублей из квартиры безработного
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Вор при дневном свете «конфисковал» почти 6 млн рублей из квартиры безработного 

360tv.ru 35 минут назад
18 апреля в промежутке времени между 14:00 и 23:00 неизвестный пробрался в квартиру безработного мужчины 1982 года рождения и украл почти шесть миллионов рублей. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Известно, что грабитель подобрал ключи от входной двери, проник в квартиру мужчины на улице Окской и украл 2,6 миллиона рублей и 50 тысяч долларов.
Процесс ограбления попал на камеру видеонаблюдения, которую уже изучают правоохранители. Также у сотрудников есть отпечатки пальцев злоумышленника.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Недавно в Москве угонщик присвоил себе дорогие автомобили столичной светской львицы. Rolls-Royce Ghost EWB за 16,5 миллиона рублей и микроавтобус Mercedes-Benz Viano за 3,1 миллиона рублей «уехали» вместе со злоумышленником в неизвестном направлении, передает сайт «Дни.ру».
Не у всех грабителей здравые представления об «ограблении века» — накануне 23-летний молодой человек похитил более 54 тысяч литров топлива на Кубани. Если бы он продал ресурс, то получил бы не менее 1,5 миллиона рублей.
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