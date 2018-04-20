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Безработного на юго‑востоке Москвы ограбили на 5,7 млн рублей
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Безработного на юго‑востоке Москвы ограбили на 5,7 млн рублей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Из квартиры безработного на Окской улице в столице украли около 5,7 миллиона рублей, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
«В 22:40 18 апреля в ОМВД от гражданина 1982 года рождения, неработающего, зарегистрированного на улице Окская, 16, поступило сообщение о том, что неизвестный, подобрав ключи к замку входной двери, проник в квартиру по указанному адресу и совершил кражу принадлежащих потерпевшему 2,65 миллиона рублей, 50 тысяч долларов США», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что материальный ущерб составил 5,76 миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.
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