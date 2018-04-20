Таксист с приятелем под Саратовом обокрали пьяного пассажира

Когда клиент вышел из машины, то недосчитался 10 тысяч рублей и мобильного телефона.

Как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» в ГУ МВД , 19 апреля в полицию с заявлением о краже обратился 47-летний житель Энгельса.

Потерпевший сообщил стражам порядка, что 14 апреля в 6:00 по Невскому тупику, 17 он вышел из машины такси. После чего почти сразу заметил пропажу мобильного телефона, а также 10 000 рублей. После этого с его банковской карты пропало еще 8 000 рублей.

В четверг, 19 апреля, стражи порядка задержали 26-летнего мужчину, работающего таксистом и его 27-летнего приятеля. Известно, что последний уже имеет несколько судимостей.

Оказалось, что молодые люди обокрали пассажира, пока тот дремал после выпитого спиртного в салоне автомобиля. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.