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Убийца из Выборга, скрывавшийся на Кубе, оказался киллером со стажем
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Убийца из Выборга, скрывавшийся на Кубе, оказался киллером со стажем 

Ivyborg.ru 47 минут назад
Появились подробности громкого убийства, совершенного в 2009 году, за которое жителя Выборга осудили на 13 лет. Он сменил гражданство и улетел на Кубу, что бы избежать правосудия. Но ничего не вышло
Выборжец Константин Уваров пустился в бега после убийства генерального директора алкогольной компании «Восточный дивизион» 33-летней Ирины Дубровиной. Он скрылся в Украине и взял имя Михайло Громов. Из Украины он улетел на Кубу, где мог бы просидеть до конца жизни, но попался местной милиции.
Кубинцы сообщили петербургским коллегам, что взяли Громова за угрозу убийством с применением огнестрельного оружия. Иностранные правоохранители узнали, что Громов, он же Уваров, женат, а его любимая живет в Петербурге.
Гражданина Громова Интерпол не нашел, но по переданным с Кубы идентификационным признакам узнал в нем скрывающегося от закона Уварова.
Известно, что свою преступную деятельность он начал еще в первой половине нулевых. В 2005 году его арестовали за убийство. Суд приговорил его к тюремному заключению, но спустя два года выпустил на волю.
Менее чем через два года Уварова вновь, но уже заочно, обвинили в убийстве заместителя генерального директора алкогольной компании «Восточный дивизион» 33-летней Ирины Дубровиной. Предпринимательница пропала в августе 2009 года, а через несколько дней тело Дубровиной с тремя огнестрельными ранениями было обнаружено на 106 километре трассы «Скандинавия» в ее автомашине Honda Accord. Уваров трижды выстрелил в упор в шею и голову. Также из машины пропала сумка с 2,5 млн рублей, которая должна была перевозить покойная Дубровина.
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