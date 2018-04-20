Убитая косуля «довела» екатеринбуржца до суда

Житель Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в незаконной охоте. По версии следствия, 45-летний мужчина в декабре 2017 года убил на территории госзаказника под Богдановичем косулю. Ущерб, причиненный государству, составил 160 тысяч рублей, передает "Уралинформбюро"

Информация о стрельбе в запрещенной зоне поступилав полицию в ночное время из областного департамента по охране животного мира. Егеря заметили на 12-м километре проселочной дороги Бараба-Каменноозерское ехавший медленно автомобиль Lifan, водитель которого что-то высматривал в лесу, а потом произвел выстрел. Как выяснилось позже, этим выстрелом он убил животное.

Прибывшие на место полицейские, задержали мужчину и изъяли у него вещественные доказательства — ружье Altay 12 калибра, патроны, нож и налобный фонарь. Горе-охотник свою вину признал и раскаялся.