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Убитая косуля «довела» екатеринбуржца до суда
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Убитая косуля «довела» екатеринбуржца до суда 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Житель Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в незаконной охоте. По версии следствия, 45-летний мужчина в декабре 2017 года убил на территории госзаказника под Богдановичем косулю. Ущерб, причиненный государству, составил 160 тысяч рублей, передает "Уралинформбюро".
Информация о стрельбе в запрещенной зоне поступилав полицию в ночное время из областного департамента по охране животного мира. Егеря заметили на 12-м километре проселочной дороги Бараба-Каменноозерское ехавший медленно автомобиль Lifan, водитель которого что-то высматривал в лесу, а потом произвел выстрел. Как выяснилось позже, этим выстрелом он убил животное.
Прибывшие на место полицейские, задержали мужчину и изъяли у него вещественные доказательства — ружье Altay 12 калибра, патроны, нож и налобный фонарь. Горе-охотник свою вину признал и раскаялся.
"В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Статья, по которой полицией возбуждено уголовное дело, предусматривает в качестве наказания исправительные работы на срок до двух лет, либо арест до шести месяцев", — пояснил руководитель пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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