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В Липецке вынесен приговор в отношении группы лиц, осуществлявших сбыт наркотических средств
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В Липецке вынесен приговор в отношении группы лиц, осуществлявших сбыт наркотических средств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Липецкой области установлено, что ранее судимая за незаконный оборот наркотиков 30-летняя гражданка организовала канал поставки карфентанила в регион. Другой участник группы — 21-летний ранее не судимый молодой человек, занимался реализацией наркотических средств. Все обязательства по организации поставок, приобретению и хранению наркотических средств женщина взяла на себя, при этом не отказываясь от эпизодического участия в розничной торговле «товаром».
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками УНК УМВД России по Липецкой области и УФСБ России по Липецкой области, молодой человек был задержан. В ходе личного досмотра у него обнаружено и изъято 300 граммов карфентанила.
Октябрьский районный суд г. Липецка приговорил виновных к наказаниям: женщину к 10 годам, молодого человека к 7 годам лишения свободы.
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