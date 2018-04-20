В Липецке вынесен приговор в отношении группы лиц, осуществлявших сбыт наркотических средств 

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Липецкой области установлено, что ранее судимая за незаконный оборот наркотиков 30-летняя гражданка организовала канал поставки карфентанила в регион. Другой участник группы — 21-летний ранее не судимый молодой человек, занимался реализацией наркотических средств. Все обязательства по организации поставок, приобретению и хранению наркотических средств женщина взяла на себя, при этом не отказываясь от эпизодического участия в розничной торговле «товаром».
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками УНК УМВД России по Липецкой области и УФСБ России по Липецкой области, молодой человек был задержан. В ходе личного досмотра у него обнаружено и изъято 300 граммов карфентанила.
Октябрьский районный суд г. Липецка приговорил виновных к наказаниям: женщину к 10 годам, молодого человека к 7 годам лишения свободы.