В Самарской области женщина изуродовала авто подруги 

Ущерб хозяйка машины оценила в 59 тысяч рублей.
В Богатовском районе ссора двух подруг привела к обращению в полицию. Женщина рассказала, что накануне из-за отказа дать деньги взаймы у нее произошел конфликт с приятельницей. Словесной перепалкой дело не закончилось: от обиды знакомая оторвала дворники с автомобиля потерпевшей, поцарапала кузов и забрала госномер, который предложила выкупить за круглую сумму. Ущерб владелица машины оценила в 59 тысяч рублей. После задержания злоумышленница призналась, что повредила имущество намеренно, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Сейчас ей грозит уголовная ответственность сразу по двум статьям.