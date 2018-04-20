Житель Люберецкого района скончался не дождавшись медицинской помощи: возбуждено уголовное дело

По данным следствия, 20 февраля 2018 года житель города Дзержинска Люберецкого района почувствовал резкие боли в груди. Супруга вызвала скорую, однако ей сообщили о том, что нет свободных машин. Прождав 1,5 часа и видя, что состояние супруга ухудшается на глазах, женщина отвозит его в приемное отделение Дзержинской городской больницы. Однако в больнице не оказалось свободных медицинских работников и только через 1 час к мужчине подошел врач и пригласил в кабинет для проведения ЭКГ.

Результаты обследования врач установил, что у мужчины предынфарктное состояние. По пути в реанимационное отделение мужчина скончался.

Следователи изъяли из Дзержинской городской больницы всю необходимую медицинскую документацию для расследования уголовного дела.