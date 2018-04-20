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Житель Люберецкого района скончался не дождавшись медицинской помощи: возбуждено уголовное дело
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Житель Люберецкого района скончался не дождавшись медицинской помощи: возбуждено уголовное дело 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Следственным отделом по городу Люберцы возбуждено уголовное дело из-за ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей. В Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области
По данным следствия, 20 февраля 2018 года житель города Дзержинска Люберецкого района почувствовал резкие боли в груди. Супруга вызвала скорую, однако ей сообщили о том, что нет свободных машин. Прождав 1,5 часа и видя, что состояние супруга ухудшается на глазах, женщина отвозит его в приемное отделение Дзержинской городской больницы. Однако в больнице не оказалось свободных медицинских работников и только через 1 час к мужчине подошел врач и пригласил в кабинет для проведения ЭКГ.
Результаты обследования врач установил, что у мужчины предынфарктное состояние. По пути в реанимационное отделение мужчина скончался.
Следователи изъяли из Дзержинской городской больницы всю необходимую медицинскую документацию для расследования уголовного дела.
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