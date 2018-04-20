В Ставрополье экс-чиновника заподозрили в незаконной раздаче земли знакомым

Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело на бывшего главу администрации станицы Лысогорской в Ставрополье по статье о превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Мужчина подозревается в том, что в 2008-2013 годах он подделывал справки и данные в похозяйственной книге, чтобы передать своим знакомым земельные участки. В результате его действий было незаконно оформлено 12 участков общей стоимостью 500 тыс. руб. Изначально вся эта земля числилась за Георгиевским городским округом.

«Следствием проделана значительная работа по сбору доказательств причастности обвиняемого к инкриминируемым ему деяниям. Так, были допрошены свидетели, проведен ряд судебных экспертиз, а также иные следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы», — приводит NewsTracker сообщение СКР.

Издание уточняет, что подозреваемый в скором времени должен предстать перед судом.