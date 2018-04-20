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Ранее судимая злоумышленница обманным путем похитила денежные средства у девятерых жителей Республики Марий Эл
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Ранее судимая злоумышленница обманным путем похитила денежные средства у девятерых жителей Республики Марий Эл 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Основанием к возбуждению уголовных дел послужили заявления жителей республики о хищении денежных средств со счетов банковских карт, под предлогом отмены незаконной операции по списанию денежных средств со счета.
В ходе проверочных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Марий Эл, установлено, что с июня прошлого года, 44-летняя жительница Самары под предлогом того, что она является сотрудником службы безопасности одной из платежных систем, посредством сотовой связи вводила в заблуждение граждан и похищала с их счетов денежные средства.
Женщина приобрела по объявлению партию сим-карт, зарегистрированных на неустановленных лиц. Далее, используя приобретенные сим-карты и мобильный телефон, она звонила жителям республики и сообщала держателям карт заведомо ложные сведения о неправомерном списании денежных средств со счетов их банковских карт. Введенные в заблуждение граждане, будучи уверенные, что разговаривают с сотрудником банка, желая вернуть на счет денежные средства, выполняли продиктованные ею посредством сотовой связи операции с банковскими картами при помощи банкоматов. В итоге, сами того не подозревая, производили операции по перечислению денежных средств на счет аферистки. Таким образом, мошенница обманным путем похитила свыше 200 тысяч рублей.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».
В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.
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