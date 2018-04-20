Ещё
В Невинномысске арестовали подозревамого в педофилии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Невинномысске арестовали подозревамого в педофилии 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки арестовали в Невинномысске, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Мужчина пообещал дочери своей знакомой сладости и заманил её на дачу СНТ «Восход» в городе Невинномысске. Там он совершил в её отношении насильственные действия сексуального характера. На крик девочки пришла работавшая на участке женщина, и подозреваемый скрылся с места преступления.
Следователи и оперативники смогли найти подозреваемого в полицейской базе данных и установить его личность. Затем они задержали 39-летнего жителя Невинномысска, допросили его и заключили под стражу. Он будет арестован до полного расследования уголовного дела.
АиФ Ставрополье: последние новости
Силовики Ставрополя предотвратили теракт в школе и детском саду В Северной Осетии местный житель изранил ножом собутыльника Полиция Ингушетии задержала четверых стрелков из свадебного кортежа
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция вывела золотой запас из США160
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300357
Первый легальный бордель открывается в России356
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой83
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть16
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
27:01
В Госдуме предложили наказывать за исполнение антироссийских санкций
США Политика
00:54
Замминистра экономики КНДР посетит Россию
Азия В мире
03:37
Медведев уволил торгпреда РФ в США Стадника
Экономика Политика
05:59
Тулеев просит отменить митинг в Кемерово в день похорон
Политика Пожары
01:19
Путин проведет совещание по военному строительству
Политика Армия
02:56
Посещение Кремля в мае ограничат
Новости Москвы Другое
00:55
Жертв пожара в «Зимней вишне» стало меньше
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение