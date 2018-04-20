В Невинномысске арестовали подозревамого в педофилии

Подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки арестовали в Невинномысске , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

Мужчина пообещал дочери своей знакомой сладости и заманил её на дачу СНТ «Восход» в городе Невинномысске. Там он совершил в её отношении насильственные действия сексуального характера. На крик девочки пришла работавшая на участке женщина, и подозреваемый скрылся с места преступления.

Следователи и оперативники смогли найти подозреваемого в полицейской базе данных и установить его личность. Затем они задержали 39-летнего жителя Невинномысска, допросили его и заключили под стражу. Он будет арестован до полного расследования уголовного дела.