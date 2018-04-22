В Ангарске пенсионерка лишилась 80 тысяч рублей, передав данные карты лжесотруднику пенсионного фонда

Накануне в дежурную часть ОП-2 Управления

МВД России по Ангарскому городскому округу обратилась 58-летняя

женщина. Пенсионерка сообщила, что ещё 13 апреля с ее карты неизвестные

похитили 80 тысяч рублей.

Установлено, что в этот день ангарчанке

на сотовый телефон позвонила женщина и представилась сотрудником

сообщила, что для перечисления якобы дополнительно причитающихся

денежных средств нужны персональные данные банковской карты. Пенсионерка

продиктовала незнакомке все цифры, после чего с её счета исчезли 80 тысяч рублей.

Следователями установлено, что номер, с которого звонила аферистка, зарегистрирован у оператора сотовой связи в Ростовской области . По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество),

возбуждено уголовное дело. Полиция Ангарска призывает пенсионеров

быть внимательнее и никогда не сообщать свои данные посторонним лицам.

Если возникли сомнения по поводу гражданина, который представился

сотрудником ПФР или другого государственного учреждения, всегда можно

попросить его представиться, а затем позвонить в соответствующую

организацию и уточнить, работает ли у них данный специалист, а также

получить информацию о каких либо доплатах или индексации пенсий