В Ангарске пенсионерка лишилась 80 тысяч рублей, передав данные карты лжесотруднику пенсионного фонда 

Накануне в дежурную часть ОП-2 Управления
МВД России по Ангарскому городскому округу обратилась 58-летняя
женщина. Пенсионерка сообщила, что ещё 13 апреля с ее карты неизвестные
похитили 80 тысяч рублей.
Установлено, что в этот день ангарчанке
на сотовый телефон позвонила женщина и представилась сотрудником
Пенсионного фонда РФ. Назвав полное имя потерпевшей, злоумышленница
сообщила, что для перечисления якобы дополнительно причитающихся
денежных средств нужны персональные данные банковской карты. Пенсионерка
продиктовала незнакомке все цифры, после чего с её счета исчезли 80 тысяч рублей.
Следователями установлено, что номер, с которого звонила аферистка, зарегистрирован у оператора сотовой связи в Ростовской области. По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество),
возбуждено уголовное дело. Полиция Ангарска призывает пенсионеров
быть внимательнее и никогда не сообщать свои данные посторонним лицам.
Если возникли сомнения по поводу гражданина, который представился
сотрудником ПФР или другого государственного учреждения, всегда можно
попросить его представиться, а затем позвонить в соответствующую
организацию и уточнить, работает ли у них данный специалист, а также
получить информацию о каких либо доплатах или индексации пенсий