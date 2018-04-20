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Lexus за 6,5 млн руб. украли в Москве у экс-заместителя постпреда Дагестана при президенте РФ
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Lexus за 6,5 млн руб. украли в Москве у экс-заместителя постпреда Дагестана при президенте РФ 

Агентство «Москва» 1 час назад
На западе столицы похищена машина у экс-заместителя постпреда Дагестана при президенте РФ, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 19 апреля в полицию обратился 68-летний Вали-Магомед Магатаев, занимавший должность заместителя постоянного представительства Республики Дагестан при президенте России, а ныне занимающийся предпринимательством.
«Мужчина сообщил, что на ул. Минская неизвестный тайно похитил его автомобиль Lexus LX 570, после чего скрылся. Материальный ущерб составил более 6,5 млн руб.», — сказал источник.
Он уточнил, что машина оборудована сигнализацией и застрахована.
В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется розыск преступника.
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