Lexus за 6,5 млн руб. украли в Москве у экс-заместителя постпреда Дагестана при президенте РФ

По словам собеседника агентства, 19 апреля в полицию обратился 68-летний Вали-Магомед Магатаев, занимавший должность заместителя постоянного представительства Республики Дагестан при президенте России, а ныне занимающийся предпринимательством.

«Мужчина сообщил, что на ул. Минская неизвестный тайно похитил его автомобиль Lexus LX 570, после чего скрылся. Материальный ущерб составил более 6,5 млн руб.», — сказал источник.

Он уточнил, что машина оборудована сигнализацией и застрахована.

В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется розыск преступника.