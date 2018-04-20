За продажу контрафактного алкоголя жители Сорочинска получили до пяти лет

Оренбургский областной суд отклонил апелляционную жалобу предпринимателя из Сорочинского городского округа, проходящего по делу о продаже контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Местный предприниматель, его сын, а также еще два местных жителя признаны виновными в совершении преступления, связанного с продажей немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере и использованием чужого товарного знака.

Так, суд установил, что возглавляемая предпринимателем преступная группа с 2014 по 2016 годы осуществляла покупку немаркированной контрафактной алкогольной продукции для ее дальнейшей розничной продажи.

В ходе обысков правоохранители изъяли 36 тысяч бутылок контрафакта на общую сумму более 8 млн рублей.

«В результате согласованных действий участников преступной группы правообладателям товарных знаков, которые были использованы для идентификации контрафакта, был причинен материальный ущерб на сумму около 6 млн рублей», — отмечается в сообщении.

В зависимости от преступной роли участников группы районный суд назначил им наказание в виде реального лишения свободы сроком от двух до пяти лет, а также штрафы в размере от 50 до 350 тысяч рублей.

Впоследствии областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу одного из осужденных, с требованием отменить приговор. Приговор районного суда оставлен без изменений и вступил в законную силу.