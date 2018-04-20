Неизвестные расстреляли мужчину на МКАД 

На Московской кольцевой автодороге неизвестные расстреляли мужчину. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
По имеющимся данным, нападение произошло на внешней стороне МКАД, на съезде на Носовихинское шоссе.
Злоумышленники кавказской внешности выстрелили своей жертве в живот. На место происшествия прибыли скорая помощь и полиция.
По словам брата потерпевшего, выпущенная пуля глубоко задела желудок. Выходца из стран ближнего зарубежья госпитализировали в Городскую клиническую больницу имени Ф. И. Иноземцева
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
В Краснодарском крае произошла перестрелка на одном из полицейских постов. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту случившегося по статье «Разбой». 20Подозреваемые задержаны.