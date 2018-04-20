Неизвестные расстреляли мужчину на МКАД

На Московской кольцевой автодороге неизвестные расстреляли мужчину. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По имеющимся данным, нападение произошло на внешней стороне МКАД, на съезде на Носовихинское шоссе.

Злоумышленники кавказской внешности выстрелили своей жертве в живот. На место происшествия прибыли скорая помощь и полиция.

По словам брата потерпевшего, выпущенная пуля глубоко задела желудок. Выходца из стран ближнего зарубежья госпитализировали в Городскую клиническую больницу имени Ф. И. Иноземцева

Обстоятельства случившегося устанавливаются.