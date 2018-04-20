Грабители напали на кондитерскую, но поплатились 

Криминальный случай произошёл в бельгийском городке Синт-Никлас. Двое мужчин решили ограбить пекарню. Они вошли в помещение, дождались, пока продавщица отвлеклась, и попытались вскрыть кассу. Однако работник пекарни оказался смельчаком и напал на одного из грабителей, скрутив его. Второй преступник ретировался. В ожидании приезда полиции продавцы работу не прекратили. Они отпускали покупателям булочки и пирожки, при этом грабитель-неудачник в это время лежал у них под ногами. Прибывшие стражи порядка забрали преступника в участок, а пекарня продолжила обслуживать клиентов.