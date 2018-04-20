Ещё
Мужчина пойдет под суд за убийство знакомой на Кубани
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина пойдет под суд за убийство знакомой на Кубани 

360tv.ru 33 минуты назад
Фото: Кубанские Новости
В Ленинградский райсуд направлено для рассмотрения по существу уголовное дело об убийстве 40‐летней женщины в поселке Образцовом на Кубани. В зверской расправе над подругой обвиняется 44‐летний мужчиной. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По данным
пресс-службы
ведомства, знакомые часто ссорились. Мужчина злоупотреблял спиртным. 1 марта 2018 года в доме жертвы произошел очередной конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес своей знакомой 17 ударов ножом. Женщина скончалась. Тело жертвы нашла соседка, которая позвонила в полицию.
Злоумышленник полностью сознался в содеянном и был заключен под стражу.
Санкт-Петербурге
24-летний
мужчина забил до смерти утюгом свою мать. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ.
360tv.ru: последние новости
Двух полицейских расстреляли в ресторане во Флориде Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе В Подмосковье задержали 15-летнего гимназиста за изнасилование одноклассника
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция вывела золотой запас из США144
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300351
Первый легальный бордель открывается в России355
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой82
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть15
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
27:01
В Госдуме предложили наказывать за исполнение антироссийских санкций
США Политика
00:54
Замминистра экономики КНДР посетит Россию
Азия В мире
03:37
Медведев уволил торгпреда РФ в США Стадника
Экономика Политика
05:59
Тулеев просит отменить митинг в Кемерово в день похорон
Политика Пожары
01:19
Путин проведет совещание по военному строительству
Политика Армия
02:56
Посещение Кремля в мае ограничат
Новости Москвы Другое
00:55
Жертв пожара в «Зимней вишне» стало меньше
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение