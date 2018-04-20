Мужчина пойдет под суд за убийство знакомой на Кубани

В Ленинградский райсуд направлено для рассмотрения по существу уголовное дело об убийстве 40‐летней женщины в поселке Образцовом на Кубани. В зверской расправе над подругой обвиняется 44‐летний мужчиной. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным

пресс-службы

ведомства, знакомые часто ссорились. Мужчина злоупотреблял спиртным. 1 марта 2018 года в доме жертвы произошел очередной конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес своей знакомой 17 ударов ножом. Женщина скончалась. Тело жертвы нашла соседка, которая позвонила в полицию.

Злоумышленник полностью сознался в содеянном и был заключен под стражу.

24-летний

мужчина забил до смерти утюгом свою мать. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ.