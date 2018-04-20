Глава Листвянки подозревается в незаконной выдаче разрешений на строительство у Байкала

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Листвянки, чиновник подозревается в незаконной выдаче разрешений на строительство жилых домов рядом с Байкалом. Об этом сообщили в пятницу в следственном управлении СК РФ по Иркутской области.

"В отношении главы администрации Листвянского муниципального образования возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления"). Установлены факты незаконной выдачи чиновником разрешений на строительство индивидуальных жилых домов в поселке Листвянка в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории", — говорится в сообщении ведомства.

На основании выданных разрешений собственниками на земельных участках производились земляные работы: снимался плодородный слой почвы, изменялся ландшафт, осуществлялся вывоз грунта. «Также возведены объекты капитального строительства в несколько этажей», — добавили в следственном управлении.