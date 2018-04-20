Ещё
Женщина украла номер и повредила машину знакомой, не давшей ей денег в долг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женщина украла номер и повредила машину знакомой, не давшей ей денег в долг 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В полицию Богатовского района обратилась 48-летняя местная жительница, заявившая, что знакомая умышленно повредила принадлежащую ей иномарку и похитила с машины государственный регистрационный номер, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.
Полицейские задержали вандалку. Ей оказалась 49-летняя жительница Самарской области, которая ранее к уголовной ответственности не привлекалась. В ходе допроса женщина призналась в совершении преступления и рассказала полицейским, что она пришла к своей знакомой и попросить деньги в долг. Получив отказ женщина, разозлившись на приятельницу, оторвала дворник и начала царапать им автомашину несостоявшейся кредиторши, которая была припаркована рядом с домом, и похитила регистрационный номер автомобиля с целью выкупа.
В отношении женщины возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ:«Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства». Регистрационный номер изъят и возвращен владелице. Расследование продолжается.
АиФ-Самара: последние новости
Полиция Тольятти ищет мужчину, укравшего у женщины полмиллиона рублей В Тольятти доцента университета, за 14 тыс. руб. закрыл академзадолженность В Самаре правоохранители пресекли план фанатов-экстремистов сорвать ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция вывела золотой запас из США160
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300357
Первый легальный бордель открывается в России356
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой83
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть16
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
27:01
В Госдуме предложили наказывать за исполнение антироссийских санкций
США Политика
00:54
Замминистра экономики КНДР посетит Россию
Азия В мире
03:37
Медведев уволил торгпреда РФ в США Стадника
Экономика Политика
05:59
Тулеев просит отменить митинг в Кемерово в день похорон
Политика Пожары
01:19
Путин проведет совещание по военному строительству
Политика Армия
02:56
Посещение Кремля в мае ограничат
Новости Москвы Другое
00:55
Жертв пожара в «Зимней вишне» стало меньше
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение