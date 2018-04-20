Женщина украла номер и повредила машину знакомой, не давшей ей денег в долг

В полицию Богатовского района обратилась 48-летняя местная жительница, заявившая, что знакомая умышленно повредила принадлежащую ей иномарку и похитила с машины государственный регистрационный номер, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина. Полицейские задержали вандалку. Ей оказалась 49-летняя жительница Самарской области , которая ранее к уголовной ответственности не привлекалась. В ходе допроса женщина призналась в совершении преступления и рассказала полицейским, что она пришла к своей знакомой и попросить деньги в долг. Получив отказ женщина, разозлившись на приятельницу, оторвала дворник и начала царапать им автомашину несостоявшейся кредиторши, которая была припаркована рядом с домом, и похитила регистрационный номер автомобиля с целью выкупа. В отношении женщины возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ :«Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства». Регистрационный номер изъят и возвращен владелице. Расследование продолжается.