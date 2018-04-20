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Водитель бензовоза похитил более 54 тысяч литров топлива на Кубани
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Водитель бензовоза похитил более 54 тысяч литров топлива на Кубани 

360tv.ru 1 час назад
Жителю Лабинского района в рамках уголовного дела предъявили обвинение в присвоении чужого имущества (ч.4 ст.160 УК РФ). 23‐летний водитель бензовоза украл более 50 тысяч литров топлива на сумму более полутора миллионов рублей. Об этом сообщил сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс‐службу регионального МВД.
В полицию по факту недостачи 54 тысяч литров дизельного топлива обратился глава одного коммерческого предприятия. Сотрудники полиции в ходе
оперативно-розыскных
мероприятий выявили виновного в хищении имущества предприятия.
Следователи установили, что сотрудник несколько месяцев продавал «налево» дизельное топливо. Обвиняемому по статье «Присвоение или растрата» грозит тюремное заключение на срок до 10 лет, отметили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Четверо предприимчивых друзей похитили у нефтяной компании 30 тысяч литров топлива. Правоохранители вернули горючее его законному владельцу.
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