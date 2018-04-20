В Самарской области ищут мошенника в деловом костюме

Тольяттинские полицейские объявили о розыске злоумышленника. Его подозревают в мошенничестве.

— В конце марта мужчина пришел в многоэтажку на улице Карбышева, 12. Мужчина вошел в доверие к 58-летней пенсионерке и украл у нее 500 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области

Особые приметы злоумышленника: на вид 60 лет, рост около 173 сантиметров, плотное телосложение. Мужчина был одет в черную куртку, черный костюм, голубую рубашку с бордовым галстуком и черные ботинки.

Стражи порядка просят обратиться в полицию всех, кто знает о его месте нахождения.