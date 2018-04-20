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В Самарской области ищут мошенника в деловом костюме
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В Самарской области ищут мошенника в деловом костюме 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Тольяттинские полицейские объявили о розыске злоумышленника. Его подозревают в мошенничестве.
— В конце марта мужчина пришел в многоэтажку на улице Карбышева, 12. Мужчина вошел в доверие к 58-летней пенсионерке и украл у нее 500 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
Особые приметы злоумышленника: на вид 60 лет, рост около 173 сантиметров, плотное телосложение. Мужчина был одет в черную куртку, черный костюм, голубую рубашку с бордовым галстуком и черные ботинки.
Стражи порядка просят обратиться в полицию всех, кто знает о его месте нахождения.
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