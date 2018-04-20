Ещё
На Кубани сотрудники ФСБ изъяли у мужчины килограмм наркотиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Кубани сотрудники ФСБ изъяли у мужчины килограмм наркотиков 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 20 апр. — Новая Кубань. Житель Краснодара получал крупные партии синтетических наркотиков и распространял их путем так называемых «закладок». Деятельность мужчины была пресечена сотрудниками краевого управления ФСБ РФ.
— В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий у подозреваемого обнаружено и изъято из незаконного оборота наркотическое средство «N-метилэфедрон…» массой около 1 кг., стоимостью на «черном рынке» около 2 млн рублей, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.
Новая Кубань: последние новости
Под Краснодаром двое мужчин устроили стрельбу ОПГ обмана кубанских дольщиков: новый список задержанных чиновников и бизнесменов В мэрии Сочи прошли обыски, задержан первый заместитель Пахомова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция вывела золотой запас из США163
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300350
Первый легальный бордель открывается в России356
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой83
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть16
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
27:01
В Госдуме предложили наказывать за исполнение антироссийских санкций
США Политика
00:54
Замминистра экономики КНДР посетит Россию
Азия В мире
03:37
Медведев уволил торгпреда РФ в США Стадника
Экономика Политика
05:59
Тулеев просит отменить митинг в Кемерово в день похорон
Политика Пожары
01:19
Путин проведет совещание по военному строительству
Политика Армия
02:56
Посещение Кремля в мае ограничат
Новости Москвы Другое
00:55
Жертв пожара в «Зимней вишне» стало меньше
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение