На Кубани сотрудники ФСБ изъяли у мужчины килограмм наркотиков

Краснодар . 20 апр. — Новая Кубань. Житель Краснодара получал крупные партии синтетических наркотиков и распространял их путем так называемых «закладок». Деятельность мужчины была пресечена сотрудниками краевого управления ФСБ РФ

— В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий у подозреваемого обнаружено и изъято из незаконного оборота наркотическое средство «N-метилэфедрон…» массой около 1 кг., стоимостью на «черном рынке» около 2 млн рублей, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.