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Новгородец задержал злоумышленника с отверткой, требовавшего у него деньги
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Новгородец задержал злоумышленника с отверткой, требовавшего у него деньги 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Житель Великого Новгорода обезвредил разбойника с отверткой, пытавшегося отобрать у него деньги. Инцидент произошел во дворе одного из домов по проспекту Корсунова, где злоумышленник решил совершить нападение, но жертва оказала активное сопротивление и незадачливый преступник оказался схвачен.
Отмечается, что мужчина скрутил и удерживал злоумышленника до приезда полиции.
Преступником с отверткой оказался 41-летний нигде не работающий местный житель. Он был задержан правоохранителями и теперь является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту разбойного нападения.
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