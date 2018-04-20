Новгородец задержал злоумышленника с отверткой, требовавшего у него деньги

Житель Великого Новгорода обезвредил разбойника с отверткой, пытавшегося отобрать у него деньги. Инцидент произошел во дворе одного из домов по проспекту Корсунова, где злоумышленник решил совершить нападение, но жертва оказала активное сопротивление и незадачливый преступник оказался схвачен.

Отмечается, что мужчина скрутил и удерживал злоумышленника до приезда полиции.

Преступником с отверткой оказался 41-летний нигде не работающий местный житель. Он был задержан правоохранителями и теперь является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту разбойного нападения.