В Подмосковье задержали 15-летнего гимназиста за изнасилование одноклассника 

Полиция Пушкинского района Подмосковья задержала 15‐летнего гимназиста, который изнасиловал своего ровесника. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Заявление на подростка написала мама пострадавшего. Со слов женщины, год назад ее сын был на даче вместе с одноклассником, который надругался над ним. При этом не уточняется, почему семья школьника обратилась в полицию только сейчас, а не сразу после случившегося.
После задержания подозреваемого в совершении преступления полиция завела уголовное дело.
Тем временем столичные полицейские разбираются в обстоятельствах изнасилования пятилетней девочки, произошедшем еще в сентябре 2017 года. Мать ребенка рассказала, что преступление совершил ее знакомый, живущий в Санкт-Петербурге.