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В воронежском отделе полиции по вопросам миграции прошли обыски: начальника поймали на взятке
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В воронежском отделе полиции по вопросам миграции прошли обыски: начальника поймали на взятке 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Чиновник незаконно выдал разрешение на жительство иностранцу за 30 тыс. рублей. Воронежские силовики поймали с поличным начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции №2 МВД Воронежа. Обыски в подразделении службы провели сотрудники ФСБ и СКР. По сведениям «Вести-Воронеж», под подозрение в коррупции попал начальник отдела в Коминтерновском районе Александр Байбаков. Информацию о задержании начальника отдела по вопросам миграции подтвердили в СУ СКР по региону. По версии следствия, вечером 18 апреля чиновник, находясь в Советском районе, получил от жительницы Воронежа 30 тыс. рублей. Женщина дала деньги за то, чтобы начальник миграционного подразделения предоставил гражданину ближнего зарубежья разрешение на временное проживание в России. После получения взятки чиновника задержали на месте преступления сотрудники воронежского ФСБ и СУ СКР по региону. На его рабочем месте, в отделе по вопросам миграции отдела полиции, прошли обыски. Как рассказали в СУ СКР по региону, сотрудника отдела миграции подозревают в получении взятки в значительном размере (ч.2 ст. 290 УК РФ). Проводится выполнение комплекса мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Одно из громких коррупционных дел последних лет в Воронежской области связано с начальником уже расформированного воронежского управления федеральной миграционной службы (УФМС). Скандал вокруг руководителя службы Николая Полуказакова разгорелся в мае 2014 года.
Как установил суд, в июле 2013 года к руководителю УФМС по Воронежской области обратились представители Uz-Daewoo с просьбой посодействовать в получении разрешений на работу и проживание для сотрудников из Узбекистана. В благодарность руководители представительства узбекской фирмы передали Полуказакову новый Volkswagen Touareg. Иномарку чиновника аналогичной модели 2011 года выпуска автосалон «КМ/Ч» принял в trade-in. Разница в стоимости двух внедорожников составила около 1 млн рублей — эту сумму силовики определили в качестве взятки. Оперативники регионального УФСБ провели обыски в ведомстве и в воронежских офисах дилера автоконцерна Uz-Daewoo — белгородской компании «КМ/Ч». Приговор по делу Николая Полуказакова поразил суровостью не только чиновников, но и юристов. Свердловский райсуд Белгорода 29 сентября определил для экс-главы ведомства 8 лет строгого режима и штраф в 74,8 млн рублей за взятку иномаркой. Оксана Грибкова
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