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Начальник отдела по вопросам миграции воронежской полиции признался в получении взятки
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Начальник отдела по вопросам миграции воронежской полиции признался в получении взятки 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Начальник миграционного отдела полиции Коминтерновского района Александр Байбаков признался в получении взятки. Накануне вечером жительница Советского района передала полицейскому около 30 тыс. рублей взамен на предоставление её знакомому, гражданину ближнего зарубежья, временного разрешения на проживание. Сотрудники ФСБ и СКР поймали правоохранителя с поличным. На месте его работы провели обыски, допросили свидетелей, а также самого подозреваемого. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело. В ГУ МВД по Воронежской области назначили служебную проверку. — ГУ МВД России по Воронежской области проводится служебная проверка по факту получения незаконного денежного вознаграждения сотрудником органов внутренних дел территориального подразделения одного из отделений полиции управления МВД России по г. Воронежу. В случае, если вина сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а также привлечён к ответственности в соответствии с действующим законодательством, — прокомментировала руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.
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