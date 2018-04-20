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Бывший директор краснодарского ООО утаил 25 млн рублей налогов
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Бывший директор краснодарского ООО утаил 25 млн рублей налогов 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Следственный отдел по Западному округу города Краснодара СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Добрыня». Он обвиняется в совершении двух эпизодов уклонения от уплаты налогов с организации в крупном размере.
Установлено, что мужчина являлся директором предприятия, которое занималось куплей-продажей сельхозпродукции. По версии следствия, в 2016 году в разные периоды он предоставил в налоговый орган документы, сведения в которых носили фиктивный характер. Это «помогло» руководителю утаить от государства почти 25 миллионов рублей налогов, что является крупным размером.
Теперь меру наказания мужчине изберет суд.
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