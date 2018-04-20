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СК готовит новое обвинение бывшему вице-мэру Уфы
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СК готовит новое обвинение бывшему вице-мэру Уфы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Бывший вице-мэр Уфы Александр Филиппов рискует стать фигурантом нового уголовного дела. Следствие полагает, что в действиях экс-чиновника есть явное превышение полномочий при реализации программы расселения аварийного жилья, пишет «Коммерсант».
Напомним, ключевой свидетель по делу Филиппова Александр Мустафин скончался. Его показания уже были заслушаны следствием, тем не менее, сейчас могут оборваться важные связи по другим схемам организованной группы.
Все документы для предъявления нового обвинения уже готовы, сейчас их должны передать на подпись самому фигуранту дела.
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