Россия: Уголовное преследование разрушает бизнес

Бизнесмены жалуются на излишнее внимание правоохранительной системы. В 80% случаев это вмешательство разрушает бизнес, независимо от того, доказано было преступление или нет.

До суда доходит лишь 15-20% дел по экономическим статьям. Силовые методы стали инструментом для решения споров бизнесменов между собой, считают специалисты.

Сколько регистрируется преступлений

Ежегодно правоохранительные органы регистрируют более 100 тысяч преступлений экономической направленности. В 2016 году этот показатель составил 108,7 тысячи, в 2017-м — 105 тысяч преступлений, следует из данных МВД. В январе-феврале 2018 года количество таких правонарушений в стране выросло на 8,9% до 25 тысяч, заявляют в ведомстве.

За эти два месяца они составили 8% всех преступлений, расследуемых в правоохранительных органах (годом ранее — 7,6%), и 90% преступлений, зарегистрированных только в МВД (за весь 2017 год — 85%).

К преступлениям экономической направленности, согласно справке Генпрокуратуры , относятся незаконная банковская деятельность, предпринимательство без соответствующего разрешения, отмывание незаконно полученных денег или имущества, уклонение от погашения кредита, преднамеренное банкротство, коммерческий подкуп, уклонение от уплаты налогов и другие преступления.

Помимо экономических преступлений, по данным МВД, растут случаи мошенничества (формально они не относятся к экономическим преступлениям). В частности, в 2017 году по связанным с мошенничеством статьям было возбуждено 222,7 тысячи дел (на 6,6% больше 2016 года). С 2011 года количество возбужденных дел по этому виду преступлений выросло в 1,5 раза (со 147 тысячами). Доля «мошеннических» статей в общем составе преступлений в стране за этот период выросла с 6% до 14%.

Возбуждение дела ведет к закрытию бизнеса

Количество жалоб на предположительно незаконное уголовное преследование, поступивших в 2017 году в некоммерческую организацию «Бизнес против коррупции», выросло на 65%, сообщил ее руководитель Андрей Назаров . Он связывает это явление с ростом масштабов уголовного преследования в предпринимательской среде.

Чтобы избавиться от излишнего внимания государства и правоохранителей, бизнесмены стараются работать в тени. По данным вице-президента предпринимательского объединения «Опора России» Марины Блудян, по состоянию на осень 2017 года, в стране было около 20 миллионов «серых» предпринимателей, которые не хотят выходить из тени, поскольку, по ее словам, власти гасят предпринимательскую инициативу.

Число легальных предпринимателей с сентября 2016 по сентябрь 2017 года, по словам Блудян, сократилось на 300 тысяч человек. А на оставшиеся 5,7 миллиона человек приходится 270 тысяч уголовных дел. Легальных предпринимателей ежегодно подвергают 400 тысяч плановых проверок и еще одному миллиону внеплановых. Эти проверки замеряют соответствие бизнеса двум миллионам показателей — от справок психиатрического освидетельствования до высоты потолка, утверждает она.

Большинство дел не доходит до суда

«Само возбуждение уголовного дела — это сразу же разрушение бизнеса, а для граждан и для страны — это потеря рабочих мест, — считает бизнес-омбудсмен Борис Титов . — При этом 80% уголовных дел не доходят до суда, и даже когда предприниматель докажет, что ничего не нарушал, никто не вернет ему разрушенный бизнес, не восстановит потерянные рабочие места».

По данным Генпрокуратуры, раскрываемость по крайней мере мошеннических преступлений в 2017 году составила 25%, общая раскрываемость по всем видам преступлений — 54%.

Несоответствие возбужденных дел и количества дел, переданных в суд, служит главным аргументом неправомерности преследования предпринимателей в докладе «Уголовное преследование по экономическим делам — 2017», опубликованном экспертным центром при бизнес-омбудсмене.

Например, с 2013 по 2017 год число зарегистрированных преступлений по статье 145.1 УК РФ (невыплата зарплат, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат) выросло почти в шесть раз — с 397 до 2 тысяч 332. Приговором закончилось лишь 15% дел, говорится в докладе.

«Эта статья — это чистое средство давления, — считают авторы документа. — Никто больше, чем предприниматель, не заинтересован в работе своей компании… После возбуждения уголовного дела [он] практически сразу предпринимает все возможные усилия, чтобы погасить задолженность перед сотрудниками, в том числе перекредитовывается под очень большие ставки в банках, прибегает к «грабительским» микрозаймам… [Эти меры] часто доводят ситуацию до банкротства и закрытия бизнеса».

Данный тезис подтверждал президент Владимир Путин в 2015 году. «Абсолютное большинство, около 80 процентов, 83 процента предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес. То есть их попрессовали, обобрали и отпустили. И это, конечно, не то, что нам нужно с точки зрения делового климата. Это прямое разрушение делового климата», — говорил он в выступлении перед Федеральным собранием.

Уголовные дела как средство давления

По состоянию на февраль 2018 года, по экономическим статьям в следственных изоляторах содержатся почти 6 тыс. человек, еще 4,6 тыс. находятся под домашним арестом, говорится в докладе экспертного центра при бизнес-омбудсмене.

По данным главы организации «Бизнес против коррупции» Андрея Назарова, арест в большинстве случаев является средством давления, к которому с помощью административного ресурса прибегают недоброжелатели арестованного.

«У нас целый пул юристов и различных экспертов, которые рассматривают каждое дело, чтобы убедиться, что преследование действительно незаконно. Наш анализ работы говорит, что если человек находится в СИЗО , то в 90% случаев кто-то за этим делом стоит, — утверждал он. — Кто-то, что-то, — в общем, не просто так человека арестовывают, а для того, чтобы отстранить от активов, от производства. Он не может нормально защищаться. А за несколько лет, понятно, ни бизнеса, ничего».

Система уголовного преследования часто оказывается инструментом для решения споров, пишут в опубликованном в 2017 году докладе специалисты «Центра стратегических разработок».

Так, на владельца частного детского сада в Подмосковье в течение полутора лет пытались привлечь к уголовной ответственности за ведение бизнеса без лицензии. После вмешательства бизнес-омбудсмена дело было прекращено за отсутствием состава преступления: данная деятельность не лицензируется, что было подтверждено Министерством образования

«Отрабатывался какой-то заказ, это был явно чей-то личный интерес», — уверен Титов.

За незаконное преследование никто не отвечает

Уголовный кодекс предусматривает наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности. В частности, есть статья 169 УК РФ — воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Но практически 20 лет по ней выносились лишь единичные приговоры. В последние два года дел стало больше: в 2016 году зарегистрировано 72 преступления, 9 человек осуждены, в 2017 году зарегистрировано 101 преступление, осуждено 21 должностное лицо. Однако это в сотни раз меньше, чем фактов незаконного уголовного преследования.