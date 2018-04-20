Ещё
Подозреваемый в хищении 8 млн руб. у бизнесмена в гостинице «Сретенская» задержан спустя год после кражи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подозреваемый в хищении 8 млн руб. у бизнесмена в гостинице «Сретенская» задержан спустя год после кражи 

Агентство «Москва» 1 час назад
Полиция задержала 32-летнего жителя Рыбинска (Ярославская область), который весной 2017 г. похитил в столице 8 млн руб. из гостиничного номера, где остановился на время проживания в столице генеральный директор одной из фирм. Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, кража была совершена из сейфа.
«В Рыбинске полицейские задержали и доставили в Москву 32-летнего местного жителя, который собранными по делу доказательствами полностью изобличен в хищении 8 млн руб. из сейфа в гостиничном номере. Заявителем выступил генеральный директор ООО «Прогресс Сервис», занимающегося арендой железнодорожного транспорта», — пояснил собеседник агентства.
Он уточнил, что преступление было совершено в апреле 2017 г.
Агентство «Москва»: последние новости
Режиссер К.Серебренников в суде поблагодарил людей по всему миру и своих коллег за поддержку Суд арестовал до 8 июня обвиняемого в покушении на убийство женщины и ее сына на юго-западе столицы Пистолет-пулемет, револьвер и 392 патрона изъяли полицейские у мужчины в Солнечногорске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция вывела золотой запас из США174
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300348
Первый легальный бордель открывается в России356
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть18
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой83
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
27:01
В Госдуме предложили наказывать за исполнение антироссийских санкций
США Политика
00:54
Замминистра экономики КНДР посетит Россию
Азия В мире
03:37
Медведев уволил торгпреда РФ в США Стадника
Экономика Политика
05:59
Тулеев просит отменить митинг в Кемерово в день похорон
Политика Пожары
01:19
Путин проведет совещание по военному строительству
Политика Армия
02:56
Посещение Кремля в мае ограничат
Новости Москвы Другое
00:55
Жертв пожара в «Зимней вишне» стало меньше
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение