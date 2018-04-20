Подозреваемый в хищении 8 млн руб. у бизнесмена в гостинице «Сретенская» задержан спустя год после кражи 

Полиция задержала 32-летнего жителя Рыбинска (Ярославская область), который весной 2017 г. похитил в столице 8 млн руб. из гостиничного номера, где остановился на время проживания в столице генеральный директор одной из фирм. Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, кража была совершена из сейфа.
«В Рыбинске полицейские задержали и доставили в Москву 32-летнего местного жителя, который собранными по делу доказательствами полностью изобличен в хищении 8 млн руб. из сейфа в гостиничном номере. Заявителем выступил генеральный директор ООО «Прогресс Сервис», занимающегося арендой железнодорожного транспорта», — пояснил собеседник агентства.
Он уточнил, что преступление было совершено в апреле 2017 г.