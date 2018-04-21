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В Усть-Лабинске осудили 57-летнего эксгибициониста-педофила
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В Усть-Лабинске осудили 57-летнего эксгибициониста-педофила 

АиФ-Кубань 2 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
Преступник подстерегал школьниц у железнодорожной станции
В Усть-Лабинске осудили 57-летнего эксгибициониста-педофила
Усть-Лабинский районный суд вынес приговор 57— летнему местному жителю, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. Его признали виновным в совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Подсудимого приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Обвиняемый в октябре 2017 года на территории товарного двора железнодорожной станции Усть-Лабинская в Краснодарском крае увидел двух малолетних девочек. Подозреваемый решил совершить в отношении них развратные действия. Находясь в кустах возле здания товарного склада, мимо которого проходили школьницы, повернувшись к ним лицом подозреваемый совершил развратные действия без применения насилия. На следующий день также вблизи здания склада при аналогичных обстоятельствах эксгибиционист совершил развратные действия без применения насилия в отношении еще четверых малолетних девочек.
Судом удовлетворены заявленные исковые требования представителей потерпевших о возмещении компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей в пользу каждого.
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