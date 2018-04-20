Взломщика ларьков в Мурманске поймали по отпечаткам пальцев 

Ранее судимый за кражи житель Мурманской области был вновь задержан за нападение на табачный киоск на проспекте Кирова. Как рассказал правоохранителям продавец, неизвестный мужчина ночью разбил витрину и украл товар на 62,5 тысячи рублей.
Криминалисты, сняв отпечатки пальцев на месте преступления, обнаружили, что грабителем может являться 42-летний рецидивист. Догадка подтвердилась, когда по месту его жительства были обнаружены несколько блоков с табачными изделиями, которые злоумышленник не успел продать.
Полицейским также удалось установить причастность грабителя к краже денег из еще одного торгового павильона в том же районе города. В обоих случаях преступник действовал ночью. В ходе допроса обвиняемый признался в содеянном, его дело было передано в суд.