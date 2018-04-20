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Взломщика ларьков в Мурманске поймали по отпечаткам пальцев
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Взломщика ларьков в Мурманске поймали по отпечаткам пальцев 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ранее судимый за кражи житель Мурманской области был вновь задержан за нападение на табачный киоск на проспекте Кирова. Как рассказал правоохранителям продавец, неизвестный мужчина ночью разбил витрину и украл товар на 62,5 тысячи рублей.
Криминалисты, сняв отпечатки пальцев на месте преступления, обнаружили, что грабителем может являться 42-летний рецидивист. Догадка подтвердилась, когда по месту его жительства были обнаружены несколько блоков с табачными изделиями, которые злоумышленник не успел продать.
Полицейским также удалось установить причастность грабителя к краже денег из еще одного торгового павильона в том же районе города. В обоих случаях преступник действовал ночью. В ходе допроса обвиняемый признался в содеянном, его дело было передано в суд.
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