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В ЕАО вынесли приговор двум подросткам за убийство и кражу оружия
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В ЕАО вынесли приговор двум подросткам за убийство и кражу оружия 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 20 апр — РИА Новости. Два подростка в Еврейской автономной области осуждены на 9 и 9,5 лет лишения свободы за убийство супружеской пары, кражу оружия и денег, сообщает прокуратура региона.
"Установлено, что 6 июня 2017 года двое подростков заранее договорились о совершении преступления в отношении супругов. Шестнадцатилетний Г., родственник погибших, и его 15-летний одноклассник М., ранее судимый за имущественное преступление, похитили из сейфа, находящегося в доме потерпевших, охотничье ружье модели МР-43 12 калибра. Снарядив ружье боеприпасами, один из них выстрелил из него в голову потерпевшего. Убив его, подросток передал ружье своему подельнику, который прошел в комнату, где находилась женщина, и выстрелил ей в голову. От полученных травм они скончались на месте происшествия", — говорится в сообщении.
В доме потерпевших подростки похитили деньги, мобильные телефоны и прочее на общую сумму 69,8 тысячи рублей. Вскоре их задержала полицейские.
С учетом позиции государственного обвинителя приговором суда Г. назначено 9 лет лишения свободы, М. отменено условное наказание по предыдущему приговору суда и назначено 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
Осужденные подали апелляционную жалобу. Суд Еврейской автономной области, рассмотрев материалы уголовного дела, обвинительный приговор оставил без изменения, жалобу осужденных — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.
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