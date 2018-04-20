Похитил 20 килограммов мяса

Фото c ресурса kherson-news.info

В Юрьев-Польском районе возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в краже более 20-ти килограммов мяса.

Заявление о краже в полицию написал местный житель, обнаруживший пропажу с территории своего частного дома. Ущерб, который оценил мужчина, превысил 5 тысяч рублей.

Полицейским удалось задержать подозреваемого, который признал свою вину и пояснил, что подрабатывал у потерпевшего и знал, где во дворе дома стоит холодильник с мясом. Воспользовавшись моментом, когда хозяина не будет дома, злоумышленник проник во двор и похитил мясо.