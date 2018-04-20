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Похитил 20 килограммов мяса
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Похитил 20 килограммов мяса 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото c ресурса kherson-news.info
В Юрьев-Польском районе возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в краже более 20-ти килограммов мяса.
Заявление о краже в полицию написал местный житель, обнаруживший пропажу с территории своего частного дома. Ущерб, который оценил мужчина, превысил 5 тысяч рублей.
Полицейским удалось задержать подозреваемого, который признал свою вину и пояснил, что подрабатывал у потерпевшего и знал, где во дворе дома стоит холодильник с мясом. Воспользовавшись моментом, когда хозяина не будет дома, злоумышленник проник во двор и похитил мясо.
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