В Алтайском крае неизвестный плеснул кислотой школьнице в лицо, когда она шла из школы

Барнауле Алтайского края неизвестный плеснул кислотой 15-летней школьнице в лицо, когда она возвращалась домой из школы. Об этом сообщается на сайте Следкома по региону.

По данным следствия, днём 10 апреля 2018 года в городе Барнауле несовершеннолетняя девочка возвращалась из школы домой по улице Антона Петрова. Под окнами одного из домов неизвестный плеснул ей в лицо неустановленной жидкостью, предположительно кислотой.

15-летняя девочка госпитализирована с химическими ожогами I-II степени, что является тяжким вредом здоровью.

Возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Следователи выясняют обстоятельства происшествия, допрашивают очевидцев. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемого.