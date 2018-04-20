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В Алтайском крае неизвестный плеснул кислотой школьнице в лицо, когда она шла из школы
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В Алтайском крае неизвестный плеснул кислотой школьнице в лицо, когда она шла из школы 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Барнауле Алтайского края неизвестный плеснул кислотой 15-летней школьнице в лицо, когда она возвращалась домой из школы. Об этом сообщается на сайте Следкома по региону.
По данным следствия, днём 10 апреля 2018 года в городе Барнауле несовершеннолетняя девочка возвращалась из школы домой по улице Антона Петрова. Под окнами одного из домов неизвестный плеснул ей в лицо неустановленной жидкостью, предположительно кислотой.
15-летняя девочка госпитализирована с химическими ожогами I-II степени, что является тяжким вредом здоровью.
Возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Следователи выясняют обстоятельства происшествия, допрашивают очевидцев. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемого.
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