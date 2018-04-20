В Омске судят участников ограбления стюардессы-"инкассатора", перевозившей 39 млн рублей

В Омском областном суде идет разбирательство по уголовному делу, возбужденному по факту вооруженного нападения на сотрудницу авиакомпании S7 , которая собиралась доставить в Москву десятки миллионов рублей «черного нала».

Уголовное наказание за грабеж грозит 30-летнему Геннадию Сумбаеву, 43-летнему Сергею Горбунову и 30-летнему Алексею Артемьеву . Из них вину частично признал только Артемьев, которого отпустили под домашний арест. Остальные фигуранты содержатся в СИЗО , пишет газета

"Ореол"

На прошедших судебных заседаниях показания по делу дали жертвы грабителей — уже бывшая стюардесса Оксана Вагнер и ее приятель — директор кладбища Александр Серебренников , согласившийся подвезти девушку до аэропорта на своей иномарке. Третьим потерпевшим стал житель Казахстана Иван Козлов , передавший стюардессе-курьеру 11 миллионов рублей. Остальные похищенные деньги принадлежали еще шести «клиентам» стюардессы, в том числе Серебренникову.

Как следует из материалов дела, в 5:00 30 июня 2017 года группа вооруженных грабителей в масках напала у дома по улице Димитрова на стюардессу и ее спутника. Александр едва успел положить чемодан в машину и захлопнуть крышку багажника, как ему выстрелили в спину. Потерпевший увидел двух вооруженных злоумышленников, которые сели в его автомобиль и уехали. Добычей грабителей стали 39 миллионов рублей, лежавшие в свертках в чемодане бортпроводницы.

Как оказалось, Серебренников получил 6 легких ранений в спину из травматического пистолета «Оса». Также его ранили дробью в локоть из обреза.

Едва оправившись от шока, Вагнер и Серебренников позвонили в полицию, однако говорить о похищенных деньгах они не торопились. Угнанную машину нашли брошенной через несколько часов.

Заявления о пропавших миллионах стали поступать в правоохранительные органы лишь через месяц. Причем большую часть похищенного не удалось найти до сих пор.

Когда через несколько месяцев в Москве были задержаны Горбунов и Сумбаев, а в Омске — Артемьев, полицейские нашли у них только 7 миллионов из 39.

В настоящий момент подозреваемым предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ : ст. 209 ("Создание устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан, а также участие в такой группе (бандитизм)"), ст. 162 ("Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере") и ст. 166 ("Угон транспортного средства").

Потоки «черного нала»

Как рассказала в суде Оксана Вагнер, деньги в Москву она перевозила далеко не впервые. Её услугами пользовались даже незнакомые люди. За перевозку каждого свертка с деньгами девушка получала всего от одной до трех тысяч рублей.

К подсудимым Оксана Вагнер предъявила иск на пятьсот тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. «Когда на нас напали, я очень испугалась, — пояснила она. — Кроме того, из-за этого случая я потеряла работу. Стало известно, что я нарушаю должностную инструкцию. Нас предупреждали в авиакомпании, что так делать нельзя, и меня попросили уволиться».

Серебренников рассказал, что познакомился с Вагнер около двух лет назад. «Узнал, что через нее можно передавать посылки в Москву. Когда была нужда, звонил ей и договаривался о встрече», — добавил потерпевший.

По словам Александра, перед ограблением он передал стюардессе 4,8 миллиона рублей, на которые планировал купить квартиру в Москве для своей дочери. Причем об этих деньгах не знала даже супруга Серебренникова.

В полиции Александр сначала утверждал, что является безработным. Лишь впоследствии выяснилось, что он является директором кладбища, а также работает в ООО «Заря», которое обслуживает АЗС.

"Я был очень растерян, плохо себя чувствовал. Кроме того, Оксана попросила меня ничего не говорить о деньгах, она боялась, что ее уволят с работы. А безработным представился по привычке, скрыл безо всякого мотива", — рассказал Серебренников в суде.

Другой потерпевший Вячеслав Зайцев написал заявление о хищении денег только через месяц, хотя Александр сразу сообщил ему о пропаже накоплений. «Слава очень расстроился, но какое-то время не хотел писать заявление. Я тоже был в раздумье — не был уверен, что их найдут», — добавил директор кладбища.

Казахстанский бизнесмен Иван Козлов, как оказалось, переправлял в Москву 11 миллионов рублей. Эти деньги он заработал, являясь дилером сахарного завода. «Хотел купить в Москве недвижимость, — говорит Козлов. — Так как я являюсь гражданином другого государства, квартиру на свое имя должен был оформить мой приятель».

При въезде в Россию декларировать крупную денежную сумму предприниматель не стал. Затем он решил доверить миллионы «черной инкассаторше».

"Сам я не мог лететь в Москву, так как супруга находилась в положении. У знакомых девчонок-стюардесс узнал, кто может передать деньги. Мне дали телефон Оксаны", — сказал Козлов, объясняя, как ему удалось выйти на Вагнер.

После ограбления бизнесмен, по его словам, «растерялся», и сначала решил проконсультироваться со своим юристом. Однако специалистка по праву находилась в отпуске. В итоге Козлов подал заявление о похищении 11 миллионов рублей только через два месяца.