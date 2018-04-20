Крупного прокурора судят за криминальную связку с полицейскими 

В Иркутской области перед судом предстанут высокопоставленные полицейский и сотрудник прокуратуры, которым заплатили 55 млн руб. за прекращение уголовных дел. Бывшие начальник линейного отдела МВД на станции Иркутск-Пассажирский 50-летний Григорий Прокофьев и заместитель Иркутского транспортного прокурора Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры 66-летний Карапет Геворкян обвиняются по ч. 6 ст. 290 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, Прокофьев и Геворкян вместе с замначальника Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте Алексеем Ракульцевым получили от руководителя 15 млн руб. руководителя иркутской компании, занимающейся железнодорожными перевозками нефтепродуктов. За эти деньги полицейские и прокурор обещали прикрывать нелегальную перевозку нефтепродуктов из города Ангарска Иркутской области. Ракульцева, который тогда исполнял обязанности начальника ЛУВД, должен был обеспечить прекращение уголовного преследования по материалам доследственных проверок и уголовным делам.
Помимо этого, Прокофьев при содействии жителя Иркутска получил еще 40 млн руб. от руководителя коммерческой компании. Он обещал прекратить уголовное дело, расследуемое следственным подразделением Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте, хотя в действительности таких полномочий не имел. В феврале 2017 года оба полицейских и сотрудник прокуратуры были задержаны.
Ракульцев полностью признал вину и активно помогал изобличить соучастников, с ним было заключено досудебное соглашение (об этом читайте на Legal.Report здесь). В августе прошлого года Октябрьский суд Иркутска приговорил его к 3 годам колонии строгого режима с лишением звания «подполковник полиции».