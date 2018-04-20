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Житель Тихвина убил в пьяной драке знакомого и сдался полиции
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Житель Тихвина убил в пьяной драке знакомого и сдался полиции 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Алкогольные посиделки двоих друзей закончились пьяной дракой и убийством. Подозреваемый сам позвонил полицейским и сообщил о содеянном. Труп убитого нашли на лестничной площадке
Вечером 19 апреля в полицию Тихвина позвонил местный житель и сообщил, что убил в драке знакомого. Мужчины выпивали дома у подозреваемого, когда между ними завязалась драка. После рукопашной схватки умерший решил отправиться домой, но потерял сознание на лестнице. Там его спустя час и нашел раскаявшийся мужчина.
На лице погибшего зафиксированы синяки и рассечения. Причины смерти устанавливаются. Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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